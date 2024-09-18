Частное затмение Луны произойдет в среду и будет видно в некоторых регионах РФ

Частное лунное затмение, при котором край спутника потемнеет, состоится в среду и будет видно в западных и центральных районах России при ясной погоде. В Москве это произойдет рано утром, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Затмение, во время которого часть лунного диска окажется в тени Земли, будет наблюдаться с 03:42 до 07:48 по московскому времени. Его смогут увидеть жители Европы, большей части Азии, Африки, Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов, в Арктике и Антарктиде.

В России затмение будет видно в Западной Сибири и Европейской части страны. В момент максимальной фазы край Луны потемнеет и приобретет красноватый оттенок.

Фазы затмения можно будет наблюдать с 05:13 до 06:15 по московскому времени там, где Луна будет видна над горизонтом. В это время она окажется в созвездии Водолей.

«Максимальная фаза частичного затмения ожидается в 5:44 мск, когда 0,09 диаметра Луны будет покрыто земной тенью. Это очень небольшая площадь», — уточнили астрономы.

В небе Москвы Луну будет сопровождать яркий Сатурн. Луна скроется за горизонтом после 6:00 мск, когда она будет находиться близко к максимальной теневой фазе затмения.

Для наблюдения необходимо правильное место — на открытой местности с хорошим обзором западного горизонта.

По данным Росгидромета, в Москве и Калининграде в ночь на 18 сентября ожидается малооблачная погода, что повысит шансы увидеть затмение.

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