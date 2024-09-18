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В Москве арестовали пентхаус жены главы предприятия по производству вакцин

РИА Новости: в Москве арестовали пентхаус супруги Евгения Маковского

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Depositphotos

Замоскворецкий суд Москвы наложил арест на пентхаус жены главы предприятия по производству вакцин от коронавируса Евгения Маковского, которого обвиняют в попытке взяточничества. Об этом сообщает РИА Новости.

Арестованы две квартиры в элитном жилом комплексе в районе Фили. Одна из них имеет площадь почти 170 квадратных метров (стоимость аналогичной квартиры без отделки начинается от 80 млн рублей), а вторая — 61 квадратный метр (ее оценивают в 40 млн рублей).

Маковский содержится в следственном изоляторе с конца декабря 2023 года. По версии следствия, он пытался получить взятку в размере 19 млн рублей от «Русбиофарм», чтобы продлить договор на поставку вакцин от COVID-19 «Конвасэл». В это время Маковский занимал пост исполняющего обязанности Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток и предприятия по производству бактерийных препаратов.

До этого сообщалось, что начальника военного представительства министерства обороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина заподозрили в получении крупных взяток.

Ранее суд арестовал имущество экс-замначальника налоговой инспекции Москвы по делу о взятках.

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