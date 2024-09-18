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Соседка рассказала о шуме в квартире обвиняемого в теракте в «Крокусе»

РИА: в квартиру обвиняемого в теракте в «Крокусе» Файзова вызывали полицию

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Кирилл Зыков/РИА Новости

В квартире, в которой жил обвиняемый в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобир Файзов, часто шумели, из-за чего туда вызывали полицию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его соседку.

Файзов жил вместе с родственниками в Иваново. Его квартира располагалась на четвертом этаже жилого дома. По словам женщины, соседка мужчины снизу неоднократно вызывала полицию из-за шума.

Самого Файзова собеседница агентства не помнит. Однако соседка рассказала, что на четвертый этаж ее дома постоянно ходили мужчины, которые не здоровались с местными жителями.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО. Всего под стражей оказались 12 человек.

15 сентября стало известно, что в деле о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» могут появиться новые обвиняемые.

Ранее стала известна судьба квартиры, которую снимали террористы из «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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