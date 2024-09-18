В Торопце объявили частичную эвакуацию после атаки дронов на Тверскую область

Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения из города Торопец, где ведутся работы по тушению пожара и отражению атаки беспилотников. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

«В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом», — сказано в сообщении.

Эвакуация проводится с территории, где работают системы противовоздушной обороны и локализуется пожар. В правительстве также заявили, что власти предпринимают все «необходимые мероприятия».

Там добавили, что «ситуация находится на контроле».

В последний раз об атаке беспилотников на Тверскую область сообщалось 1 сентября, когда системы ПВО в районе Конаково уничтожили пять дронов. Два из них пытались нанести удары по Конаковской ГРЭС. Один беспилотник упал в районе газораспределительной станции, которая снабжает гидроэлектростанцию, другой упал непосредственно на территории самой ГРЭС.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.