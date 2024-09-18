Против россиянина возбудили дело о госизмене за перевод криптовалюты ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России возбудили уголовное дело о государственной измене против жителя Комсомольска-на-Амуре из-за того, что он осуществил перевод криптовалюты на закупки для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на УФСБ РФ по Хабаровскому краю.

Как заявили в ведомстве, было установлено, что задержанный перевел свои деньги с использованием криптовалютных инструментов для приобретения украинской армии оружия, боеприпасов и обмундирования.

Дело заведено по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

В сентябре Управление ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) задержало жительницу Мариуполя по подозрению в совершении госизмены.

По данным ФСБ, женщина собирала информацию о месте нахождения подразделений Минобороны РФ и передавала полученные сведения спецслужбам Украины. Используя эти данные, украинские военные смогли бы нанести удары по российским подразделениям.

Ранее московский суд арестовал мужчину по засекреченному делу о госизмене.