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В Тверской области после падения обломков беспилотника возник пожар

В Торопце Тверской области начался пожар после падения обломков беспилотника

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Андрей Стенин/РИА Новости

В результате падения обломков беспилотника в Торопце Тверской области начался пожар, на место выехали оперативные службы. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Тверской области Игоря Руденя.

«В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар, на место выехали все экстренные службы...» — цитирует канал слова губернатора.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Руденя отметил, что на место выехало руководство ГУ МЧС РФ по Тверской области, ведутся работы по локализации пожара. Ситуация находится на контроле, добавил глава региона.

В последний раз об атаке беспилотников на Тверскую область сообщалось 1 сентября, когда системы ПВО в районе Конаково уничтожили пять дронов. Два из них пытались нанести удары по Конаковской ГРЭС. Один беспилотник упал в районе газораспределительной станции, которая снабжает гидроэлектростанцию, другой упал непосредственно на территории самой ГРЭС.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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