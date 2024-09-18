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Журналист Михаил Зыгарь обжаловал статус иноагента

Журналист Зыгарь подал в кассационный суд жалобу о статусе иноагента

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Журналист Михаил Зыгарь подал во Второй кассационный суд общей юрисдикции жалобу на отказ в снятии с него статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Поступила кассационная жалоба Зыгаря Михаила Викторовича. Дата рассмотрения не назначена», — говорится в сообщении.

В апреле МВД объявило Зыгаря в розыск на территории России после возбуждения уголовного дела о фейках про российскую армию. При этом в ведомстве не уточнили, по какой именно статье ведется розыск журналиста.

В июле Басманный районный суд Москвы заочно приговорил журналиста к лишению свободы на срок 8,5 года по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Писатель будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Однако позже адвокаты Зыгаря подали апелляцию на решение суда. Жалобу зарегистрировали 25 июля. Позднее ее планировал рассмотреть Московский городской суд.

Ранее суд отказал телеведущей Лазаревой в снятии статуса иноагента.

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