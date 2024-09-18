Стало известно о помощи России с наводнением в Финляндии

Россия помогла Финляндии в минимизации ущерба от наводнения, которое произошло на востоке страны весной 2024 года. Об этом сообщил руководитель регионального центра экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии Виса Нииттюниеми, передает общественный вещатель Yle.

«Ситуация с наводнением весной стала настолько тяжелой, что мы решили, что нужно организовать видеовстречи с россиянами, где ситуация была бы рассмотрена. С помощью трансграничного сотрудничества можно было бы избежать ущерба от наводнений», — сказал Нииттюниеми.

Из-за угрозы наводнения из финского озера Сайма сбрасывали рекордное количество воды. По словам руководителя центра, расчет объемов был основан на информации, предоставленной российскими коллегами.

Нииттюниеми отметил, что инцидент позволил активизировать работу Российско-Финляндской комиссии по использованию пограничных водоемов, деятельность которой была почти сведения к минимуму в 2022 году. Глава центра подчеркнул, что взаимодействие двух стран прошло на хорошем уровне.

11 сентября Финляндия приостановила взаимодействие с Россией в рамках консультативного совета по работе Сайменского канала. В министерстве транспорта и связи страны уточнили, что деятельность органа будет заморожена до последующего уведомления.

Ранее стало известно о существенном снижении товарооборота РФ и Финляндии.