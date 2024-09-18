Почти 10 человек пострадали из-за разрушения прогулочного судна в Берлине

Во вторник в Берлине на прогулочном судне, плывущем по реке Шпрее, произошло обрушение части надстройки, в результате чего как минимум четыре человека получили серьезные травмы, а несколько других — легкие. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на пожарную службу.

По информации издания, инцидент произошел около 21:00 (22:00 мск). Представитель пожарной службы отметил: «У нас нет пострадавших с угрожающими жизни травмами. Это происшествие затронуло большое количество людей. На борту находились 120 человек, и после обрушения мы обнаружили пятерых с легкими травмами и четырех с серьезными». Ранее сообщалось о примерно 30 пострадавших.

На месте происшествия работают многочисленные экстренные службы, включая около 100 сотрудников пожарной службы и спасательный вертолет. Информация о причинах инцидента пока отсутствует.

В июне этого года исследователи обнаружили место древнейшего кораблекрушения в истории. Самое старое место кораблекрушения в известной истории было обнаружено на дне Средиземного моря в 90 километрах от берегов Израиля. Там затонуло торговое судно возрастом около 3,3 тыс. лет.

Ранее в Италии возбудили дело после инцидента с затонувшей яхтой Bayesian.