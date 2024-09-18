Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Почти 10 человек пострадали из-за разрушения прогулочного судна в Берлине

Bild: девять человек пострадали из-за инцидента на прогулочном судне в Берлине

close
AP

Во вторник в Берлине на прогулочном судне, плывущем по реке Шпрее, произошло обрушение части надстройки, в результате чего как минимум четыре человека получили серьезные травмы, а несколько других — легкие. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на пожарную службу.

По информации издания, инцидент произошел около 21:00 (22:00 мск). Представитель пожарной службы отметил: «У нас нет пострадавших с угрожающими жизни травмами. Это происшествие затронуло большое количество людей. На борту находились 120 человек, и после обрушения мы обнаружили пятерых с легкими травмами и четырех с серьезными». Ранее сообщалось о примерно 30 пострадавших.

На месте происшествия работают многочисленные экстренные службы, включая около 100 сотрудников пожарной службы и спасательный вертолет. Информация о причинах инцидента пока отсутствует.

В июне этого года исследователи обнаружили место древнейшего кораблекрушения в истории. Самое старое место кораблекрушения в известной истории было обнаружено на дне Средиземного моря в 90 километрах от берегов Израиля. Там затонуло торговое судно возрастом около 3,3 тыс. лет.

Ранее в Италии возбудили дело после инцидента с затонувшей яхтой Bayesian.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами