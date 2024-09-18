Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Метеоролог назвала причину отсутствия бабьего лета в Москве

Позднякова: бабье лето в Москве слилось с метеорологическим

close
Massimo Todaro/Shutterstock/FOTODOM

Период бабьего лета в Москве и России слился с метеорологическим. Об этом сообщила метеоролог информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передает «Правда.ру».

Она пояснила, что бабье лето — это период возврата тепла в сентябре, но сейчас стоит по-настоящему летняя погода.

И низка вероятность того, что необычная погода первого месяца осени станет причиной для рекордных морозов зимой, продолжила метеоролог.

«В прошлом году сентябрь очень был похож на то, что мы сейчас с вами переживаем, он тоже был очень сухой и довольно теплый. Но сказать, что зима была какая-то экстремальная, нельзя», — отметила Позднякова.

До этого руководитель Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев отмечал, что индекс солнечного цикла достиг почти рекордных значений в XXI веке, превысив уровни двух предыдущих циклов. По его словам, данные по индексу за август выглядят «исключительно интересными».

Ранее сообщалось, что летняя жара унесла десятки тысяч жизней европейцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами