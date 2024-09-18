Метеоролог назвала причину отсутствия бабьего лета в Москве

Период бабьего лета в Москве и России слился с метеорологическим. Об этом сообщила метеоролог информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передает «Правда.ру».

Она пояснила, что бабье лето — это период возврата тепла в сентябре, но сейчас стоит по-настоящему летняя погода.

И низка вероятность того, что необычная погода первого месяца осени станет причиной для рекордных морозов зимой, продолжила метеоролог.

«В прошлом году сентябрь очень был похож на то, что мы сейчас с вами переживаем, он тоже был очень сухой и довольно теплый. Но сказать, что зима была какая-то экстремальная, нельзя», — отметила Позднякова.

До этого руководитель Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев отмечал, что индекс солнечного цикла достиг почти рекордных значений в XXI веке, превысив уровни двух предыдущих циклов. По его словам, данные по индексу за август выглядят «исключительно интересными».

Ранее сообщалось, что летняя жара унесла десятки тысяч жизней европейцев.