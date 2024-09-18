Жителям приграничных регионов хотят предложить кредитные каникулы по ипотеке

Жителям приграничных регионов, пострадавших от Вооруженных сил Украины, предлагают предоставить кредитные каникулы по ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости.

С такой инициативой, которую представят Госдуме, выступили лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, первый заместитель председателя парламентского комитета по просвещению Яна Лантратова и другие депутаты фракции.

В законопроекте указано, что жители территорий, где введен режим контртеррористической операции, могут потребовать от кредитора установить льготный период по ипотеке на срок не менее полугода.

Также авторы инициативы предлагают обязать банки и кредитные организации в одностороннем порядке отменять штрафы, неустойки и пени за этот период.

До этого сообщалось, что режим контртеррористической операции ввели в начале августа в Белгородской, Брянской и Курской областях из-за атак украинской армии.

Жителям Курской области, которые будут переселены в связи с боевыми действиями в регионе, отменили плату за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее в ООН назвали условия для визита своих представителей в Курскую область.