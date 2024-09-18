На юге Западной Сибири к выходным потеплеет до +20℃

Температура воздуха на юге Западной Сибири к выходным поднимется на 10℃, достигнув августовских значений. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Заметное повышение температуры прогнозируется 21 и 22 сентября в Омской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и на юге Красноярского края.

«Температура повысится на 10 значений и дойдет до 20℃, это вполне августовская погода», — сказал синоптик, отметив, что это выше нормы на 4-5℃.

Вильфанд рассказал, что в течение недели дневная температура воздуха в Западной Сибири составит 9-12℃, в регионе также ожидаются ночные заморозки до -3...-5℃.

В Тыве 18 сентября пройдет дождь с мокрым снегом. В Челябинской области ожидаются заморозки. В Якутии температура не поменяется, днем она будет достигать 5-10℃.

Для столичного региона сентябрь выдался экстремально теплым. Такой погоды не было с конца XIX века, а снег в отдельных регионах — следствие циклонов, рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Ранее были названы регионы, куда придет похолодание в течение этой недели.