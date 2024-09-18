В Британии 12-летний участник массовых беспорядков предстал перед судом

В Великобритании перед судом предстал 12-летний мальчик, ставший самым молодым участником массовых беспорядков в городах королевства. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, ребенок бросал камни в полицейских во время беспорядков 30 июля, после чего скрылся на велосипеде. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Мальчик признал свою вину в участии в беспорядках в Саутпорте.

Авторы материала отметили, что ребенку вынесли 12-месячный приказ о передаче дела в суд и установили комендантский час. Он будет действовать с девяти вечера и до семи утра на протяжении трех месяцев.

При этом его отца обязали выплатить 200 фунтов стерлингов в качестве компенсации для мечети, в которой произошли беспорядки. Также ему запретили брать на себя родительские обязанности сроком на шесть месяцев.

В конце июля в Саутпорте подросток напал с ножом на детей во время занятий по танцам и йоге. Всего в результате атаки пострадали девять детей, троих из которых спасти не удалось, а также двое взрослых.

После нападения распространилась информация о том, что подозреваемый является беженцем. На этом фоне в нескольких городах Британии начались беспорядки.

Ранее рейтинг нового премьера Британии упал до минимума на фоне беспорядков.