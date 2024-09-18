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Сотрудники МЧС пострадали при пожаре в Ярославле

112: шестеро сотрудников МЧС пострадали при пожаре в Ярославле

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МЧС Ярославской области

Шестеро сотрудников МЧС получили травмы в результате пожара на складе в Ярославле. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Всех пострадавших пожарных госпитализировали», — отметил источник 112.

Состояние травмированных сотрудников МЧС оценивается как тяжелое.

По данным ГУ МЧС России по Ярославской области, возгорание случилось вечером 17 сентября на улице Механизаторов. Там горели покрышки и горюче-смазочные материалы.

Пожарные выехали на место происшествия в 21:50 (мск). Открытое горение потушили в 22:59 (мск).

До этого сообщалось, что в Ярославле горела гостиница «Яръ». Пожар случился 4 сентября. Из здания пришлось эвакуировать 15 человек. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействовали 25 спасателей и семь единиц техники. Обошлось без пострадавших.

В тот же день в Ярославской области загорелся ангар на площади 960 квадратных метров. На месте происшествия работали порядка 30 специалистов и девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что два сотрудника МЧС России пострадали при тушении пожара на востоке Москвы.

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