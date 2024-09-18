В ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня

Власти Луганской народной республики (ЛНР) ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня из-за ситуации с пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЛНР.

«Предпринимаются различные меры по ликвидации возгораний. Но мы видим, какой ветер сегодня бушует на территории Луганской народной республики. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду», — сказал руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов.

По словам главы администрации, на текущий момент возгорания зафиксировали в семи муниципалитетах. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Антрацитовском и Станично-Луганском районах, отметил Самойлов.

16 сентября в МЧС сообщили, что в Станично-Луганском муниципальном округе ЛНР загорелась сухая трава. В результате огонь перебросился на лес и село Валуйское. Из-за ситуации с пожарами город Первомайск оказался обесточен.

По данным МЧС, в результате пожара в селе Валуйское Луганской народной республики повреждены 10 частных жилых домов и пострадали два человека. В поселке городского типа Станица-Луганская развернули пункты временного размещения.

Ранее стала известна причина пожаров в ЛНР.