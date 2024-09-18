Названы плюсы и минусы покупки в недвижимости Таиланда

Недвижимость на Пхукете становится одним из привлекательных объектов для инвестиций. Стабильно высокий интерес к региону продолжает расти среди российских инвесторов, рассказала «Газете.Ru» руководитель международного агентства недвижимости Lemandom Вера Столбова.

«Прежде всего стоит отметить устойчивость тайской валюты. Таиландский бат показывает устойчивость на международных рынках и за последние 10 лет его курс относительно доллара США изменялся в пределах 10%. Это снижает валютные риски для инвесторов», — объяснила она.

Еще один важный фактор — высокая доходность от сдачи в аренду. В 2023 году средняя доходность от аренды составила 6-8% годовых, это выше доходности депозитов в рублях.

«Климатические условия острова также играют значимую роль. На Пхукете 300 дней в году солнечная погода, а средняя температура — комфортные +28 градусов. Поэтому регион востребован для отдыха и туристов, которым нужно арендовать жилье. Спрос на аренду только растет», — сказала эксперт.

По словам Веры Столбовой, на начало сезона 2024 года спрос вырос уже на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом есть и минусы, которые стоит учитывать.

«Во-первых, иностранные граждане, включая россиян, не могут напрямую владеть землей, что ограничивает их права на объект. Обычно это аренда сроком на 30 лет с возможностью продления, но этот формат не гарантирует полной юридической защиты. Например, если арендные условия изменятся, инвестор может столкнуться с необходимостью пересмотра прав на объект, что приведет к дополнительным затратам и сложностям с перепродажей недвижимости. Такой опыт был у некоторых инвесторов из Европы, которым пришлось заново перезаключать арендные контракты, что замедлило процесс продажи их объектов», — предупредила специалист.

Во-вторых, рынок аренды на Пхукете непредсказуем. Несмотря на высокий спрос в туристический сезон, в низкий сезон, с мая по октябрь, когда начинается сезон дождей, арендные ставки могут снижаться. Например, в 2023 году ставки в низкий сезон падали на 30%, что ощутимо сказалось на доходности объектов. В этот период квартиры могут стоять без арендаторов.

«Хотя на Пхукете большую часть года солнечно, сезон дождей может создавать неудобства. В этот период бывают сильные ливни и штормы, которые не только отпугивают туристов, но и могут повредить недвижимость. В 2022 году, например, несколько вилл, расположенных в прибрежной зоне, пострадали от наводнений — нужен был дорогостоящий ремонт», — резюмировала Столбова.

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