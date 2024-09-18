Большинство россиян покупают квартиру по красивой картинке

Большинство — 70% — опрошенных россиян заявили, что на их выбор при покупке жилища влияет «упаковка» квартиры. Это показало исследование «Девелопмент-Юг» совместно с «Яндекс.Взгляд», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На вопрос, сказывается ли визуализация будущей отделки и планировки на принятии решения, большинство ответили: «Да, визуализация отделки сказывается на выборе».

При этом почти 92%, отвечая на вопрос о возможности незначительно увеличить платеж и получить сразу готовую квартиру, ответили: «Да, это лучше, чем тратить время и делать ремонт самостоятельно».

На вопрос, рассматриваете или рассматривали ли вы приобретение квартиры с ремонтом от застройщика, 93% ответили «да», 7% респондентов ответили «нет» и аргументировали свой ответ следующим образом: «Стоимость ремонта большая, подрядчиков надо контролировать, а в этом случае этого нет + строители от застройщика заинтересованы сделать как можно скорее с меньшими усилиями»; «Низкое качество материала, смена на дешевые варианты материалов, нет дизайнерской технологии, нет соответствия «цена-качество», хочется плакать от исполняемых услуг»; «Слишком много приходится переделывать».

Также в ответах звучит то, что через дизайн и интерьер проявляется индивидуальность собственников, и покупатели в своих квартирах хотели бы создать комфорт на основании собственных предпочтений.

90% респондентов ответили, что перед тем, как сделать выбор в пользу отделки от застройщика, детально изучают отзывы о качестве работ, 10% ответили, что не отслеживают, что пишут об отделке от конкретного застройщика в интернете. В ответ на вопрос, какие конкретно возникают опасения, мнения разделились: 63% ответили, что в целом опасаются за качество, а 27,4% отметили, что переживания возникают на фоне того, что во время ремонта не получится приехать и проконтролировать ход работ.

В вопросе «За качество каких конкретно работ опасаетесь?» респонденты выбирали предложенные ответы, а также оставляли свои варианты ответов. 40% ответили, что опасаются за качество работ в отделке стен и потолка; 11% переживают за качество установки сантехники; 15,8% — за укладку плитки; 33% указали свой вариант ответа, где большинство ответили, что не особенно уверены в качестве отделки по всем перечисленным работам.

Также респонденты под этим вопросом оставили свои варианты ответов:

«Качество отделки в квартире мы не можем контролировать. Например, даже то, как запенили окна или входную дверь, это можно понять по факту, убрав косяки на окнах и двери. Поэтому есть опасения в целом, насколько качественно и добросовестно выполнена отделка работниками застройщика»; «От отделки стен до укладки плитки и сантехники в том числе»; «Сантехника, цвет и качество обоев, качество линолеума»; «Как проведут электричество и коммуникации»; «Не хватит розеток/выходов под светильники»; «Все перечисленное выше плюс окна».

Отвечая на вопрос «Какие отзывы об отделке оставили ваши друзья, знакомые, близкие?», 86% на основе отзывов друзей, знакомых и близких склоняются к тому, что качество отделки зависит от застройщика, у которого приобретается жилье. 14% ответили, что отделка от застройщика — это отличное решение: меньше забот с ремонтом.

В качестве рекомендации застройщикам, которые предлагают квартиры с отделкой, 74% респондентов посоветовали открывать возможность тем, кто купил квартиру с отделкой, посещать объект, чтобы человек был спокоен относительно качества. 53,6% считают, что застройщикам нужно больше рассказывать о видах работ, материалах и как они выполняются, 19% подсказывают, что потенциальным покупателям нужно обосновывать, почему квартира с отделкой в текущих условиях — это выгодно.

Еще 10% оставили свои варианты: «Говорить всю правду об отделке (не врать про шумоизоляцию в основном) и уметь исправлять свои ошибки, если таковые имеются»; «Быть честным в рекламе. Усилить контроль над качеством. Добросовестно проверять объект перед передачей ключей. Выбирать более качественные материалы»; «Подходить к работам ответственно. Проверять после отделочников ВСЕ квартиры»; «Давать возможность покупателям выбирать свою отделку и на момент отделочных работ устанавливать уже ту сантехнику и мебель, обои и плитку, то, что выберет покупатель».

Ранее россиянам назвали правила выбора квартиры на вторичном рынке.