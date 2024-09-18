Россиян предупредили о неочевидных симптомах гинекологических заболеваний

Большинство гинекологических заболеваний протекают со стертой клинической картиной, их симптомы могут быть схожи с другими болезнями, предупредила врач — акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Идилия Орфанова. О распространенных и очевидных симптомах женских заболеваний она рассказала «Газете.Ru».

Врач отметила, что гинекологические заболевания могут быть обусловлены ранней (или беспорядочной) интимной активностью, генетическими факторами, множественными стрессовыми факторами, отсутствием здорового образа жизни и питания, влиянием экологии и внешней среды.

Поскольку их симптомы могут быть схожи с другими болезнями, при появлении определенных симптомов важно обратиться к врачу для гинекологического осмотра, проведения обследований (клинико-лабораторных, функциональной диагностики).

К таким симптомам врач отнесла: субфебрильную температуру тела (в пределах 37,1-38,0 градусов); общую слабость, недомогание; эмоциональную лабильность, раздражительность, бессонницу; повышенное потоотделение; снижение гемоглобина в общем анализе крови, латентный дефицит железа; боли внизу живота при физической нагрузке; периодические тянущие боли внизу живота, в области поясницы.

«Также следует обратить внимание на такие признаки, как: боли при половом контакте; патологические звуки при половых контактах, ощущение «широкого влагалища»; изменение характера выделений из половых путей; периодически появляющийся неприятный запах из половых путей (преимущественно до и после менструации); дискомфорт при мочеиспускании; эпизоды недержания мочи при физической активности, чихании, кашле, смехе; дискомфорт в области наружных половых органов и во влагалище; изменение характера менструаций (периодичность, количество, объем, болезненность); периодические межменструальные скудные кровянистые выделения из половых путей», — добавила гинеколог.

Кроме того, по ее словам, на наличие гинекологических заболеваний может указывать отсутствие наступления беременности при регулярной половой жизни без контрацепции в течение 1 года и более до 35 лет и 6 месяцев и более после 35 лет.

«При наличии указанных симптомов, особенно, если их несколько, не затягивайте с обращением к врачу-гинекологу для проведения полного обследования, постановки диагноза и назначения адекватного лечения», — резюмировала врач.

Ранее врач объяснила, почему осенью выпадают волосы.