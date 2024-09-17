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Пропавшего под Костромой трехлетнего мальчика нашли в двух километрах от дома

В Костромской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика

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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области

В Костромской области успешно завершились поиски трехлетнего ребенка, который бесследно исчез с территории частного дома. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратились родители трехлетнего мальчика. Они сообщили, что 17 сентября сын находился во дворе дома в селе Светочева Гора и бесследно исчез. Когда самостоятельные поиски успехом не увенчались, семья обратилась в полицию.

На поиски пропавшего вышли правоохранители, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и местные жители. Ребенка удалось найти спустя несколько часов в двух километрах от дома. Противоправных действий в отношении мальчика не совершалось, несовершеннолетнего передали родителям. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Свердловской области 12-летняя девочка отправилась провожать подругу и не вернулась домой. Спустя некоторое время девочку нашли в селе Мостовском, на поле. Предположительно, когда школьница возвращалась домой, на нее напали. Когда пострадавшую нашли, она находилась в тяжелом состоянии. На данный момент ей оказывают всю необходимую помощь.

Ранее восьмилетняя девочка угнала машину матери и уехала в супермаркет в соседний город.

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