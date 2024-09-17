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Россиянка воткнула отвертку в глаз гостье, ходившей по дому в обуви

В Перми женщина воткнула отвертку в глаз гостье, ходившей по дому в обуви

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Shutterstock

Жительница Перми пришла в гости к знакомой своего друга и едва не лишилась зрения, хозяйка дома воткнула ей в глаз отвертку. Об этом сообщает пресс-служба Пермского областного суда.

Инцидент произошел в квартире в Кировском районе Перми. Женщина пришла в гости к знакомой вместе с другом. Хозяйке квартиры не понравилось, что гости не стали снимать обувь, между ними началась ссора.

Спасаясь от разъяренной россиянки, женщина вместе с приятелем закрылась в комнате, на помощь хозяйке пришли соседи, они сумели вскрыть дверь. Схватив отвертку, пермячка подошла к знакомой и ударила ее в правый глаз.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По данным URA.ru, она ослепла на один глаз. В отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, ей также придется выплатить покалеченной женщине моральный вред в размере 350 тысяч рублей.

Ранее голый россиянин воткнул себе нож в глаз и пошел пугать прохожих.

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