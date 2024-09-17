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Житель Белгородской области отказался от медали за спасение людей после обстрела ВСУ

Гладков: мужчина отказался от медали за спасение людей после обстрела ВСУ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале, о мужчине, который отказался от медали за спасение людей после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ко мне подошел мужчина и говорит: «Не награждайте меня. Потому что вы дали поручение наградить меня за то, что я помог вытащить соседей. На самом деле когда я прибежал, их уже спасли. Поэтому медаль мною не заслужена», — сообщил глава региона.

По его словам, местный житель совершил «двойной мужской поступок». Гладков пообещал поощрить местного жителя. Он подчеркнул, что именно на таких честных и мужественных людях держится Белгородская область и вся Россия.

17 сентября Гладков сообщил, что во время вчерашнего обстрела Белгорода украинскими войсками пострадали 10 человек, девять из которых до сих пор находятся в больнице, двое из них — в реанимационном отделении. По словам губернатора, сильнее прочих пострадала женщина, которая получила ранения обеих ног и руки.

16 сентября глава региона информировал, что Белгород подвергся обстрелу со стороны ВСУ, в результате чего повреждения получили 96 квартир, а также 11 частных домовладений и 66 автомобилей.

Ранее житель Белгорода чудом спасся от удара ВСУ и попал на видео.

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