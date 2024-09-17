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Члены экипажа батискафа Titan знали о своей судьбе

Пассажиры батискафа Titan еще до крушения могли осозновать, что обречены

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Пассажиры батискафа Titan, который погиб в Атлантическом океане, еще до крушения могли осозновать, что обречены. Об этом сообщает издание The Guardian.

С этим утверждением семья одного из пассажиров, французского путешественника Поля-Анри Наржоле, подала в суд на компанию OceanGate.

«Хваленая «акустическая система безопасности» предупредила бы их, что углеволокно трескается под исключительным давлением, побудив пилота сбросить балласт и попытаться прервать погружение. Здравый смысл подсказывает, что члены команды осознавали, что умрут, пока еще были живы», — указано в иске.

Семья Наржоле требует от OceanGate $50 млн (4,6 млрд рублей), обосновывая сумму тем, что пассажиры испытывали ужас от осознания приближающейся гибели.

До этого власти США показали первые фотографии обломков батискафа Titan, который затонул летом 2023 года при погружении в Северной Атлантике.

Ранее стало известно содержание последнего сообщения миллиардера Хардинга с батискафа «Titan».

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