В НАФИ отметили рост осведомленности предпринимателей о нацпроектах

За два года уровень осведомленности предпринимателей о национальных проектах России вырос на с 86% до 93%. Об этом свидетельствуют данные исследования центра аналитики НАФИ.

В подготовке исследования учитывались результаты опроса 500 предпринимателей и руководителей компаний микро-, малого и среднего бизнеса из всех округов. В рамках исследования оценивались осведомленность респондентов о национальных проектах, их заинтересованность в мерах поддержки, а также эффективность государственной поддержки по ключевым направлениям.

Опрос показал, что среди представителей среднего бизнеса уровень знания увеличился на 46%. При этом самыми узнаваемыми остаются проекты социального блока «Демография», «Здравоохранение» и «Образование».

В свою очередь, самым узнаваемым нацпроектом среди экономических стал «Малое и среднее предпринимательство» — 81% бизнесменов знают или что-то слышали о нем. Самыми известными мерами поддержки респонденты назвали поддержку самозанятых (49%) и льготные кредиты (39%);

О национальном проекте «Производительность труда» знают 69% респондентов. При этом 48% опрошенных наиболее известной мерой поддержки назвали программу переобучения и повышения квалификации персонала.

Кроме того, 62% респондентов знают о поддержке государством представителей IT-компаний по нацпроекту «Цифровая экономика». Из них 46% знают о льготном кредитовании для IT-компаний, а 44% — о грантовой поддержки для IT-компаний

Как отметил заместитель директора ВШГУ РАНХиГС Олег Кондратенко, часто предприниматели ошибочно уверены, что господдержка — это только для больших компаний, или только для приближенных и избранных.

«Правительство и уполномоченные институты развития все годы реализации нацпроектов с такими опасениями и заблуждениями последовательно борются. Этому во многом помогает цифровизация взаимодействия власти и бизнеса. Специальные IT-сервисы и платформы делают процедуры и условия господдержки прозрачными, понятными, доступными из любой точки страны», — сказал он.

Директор по развитию «Program tactics» Никита Салтанюк подчеркнул, что сервисы господдержки по нацпроектам стали доступнее.

«Эти меры продвигаются, обновляются и дорабатываются. Как минимум, в цифровом секторе. Предприниматели становятся получателями такой поддержки чаще. Региональные министерства проводят большую работу над тем, чтобы использовать любые доступные каналы оповещения для местных компаний, чтобы возможности предпринимателей были более понятными», — сказал он.