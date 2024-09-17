Мужчина втянул школьницу из Екатеринбурга в изготовление порнографии

Жителю Екатеринбурга грозит до шести лет лишения свободы за переписку со школьницей, мужчина выманил у девочки фотографии интимного характера. Об этом сообщает «Е1».

15-летняя школьница из микрорайона Солнечный познакомилась в сети с 29-летним мужчиной, между ними завязалась переписка. В ходе общения новый знакомый уговорил подростка отправлять ему фото и видео интимного содержания.

Когда о произошедшем стало известно родителям несовершеннолетней, они обратились в полицию. Правоохранители установили, что переписка между мужчиной и ребенком велась с 2022 года. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о изготовлении порнографических материалов, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Якутии мужчина, растлевавший детей в сети, получил 12,5 года колонии. Житель Нерюнгри с января 2022 по апрель 2023 года вел в социальных сетях переписку с несовершеннолетними девочками из разных регионов страны. Взрослый мужчина притворялся девочкой-подростком. Злоумышленник требовал у девочек интимные фото, а в случае отказа угрожал школьницам.

Ранее мужчина притворялся подростком и насиловал детей в школах.