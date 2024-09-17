Член «Дигории» назвал «Зарницу» актуальным ответом на современные вызовы

Прошедшая «Зарница 2.0» служит ярким примером применения междисциплинарного подхода в проведении военно-патриотических мероприятий. Об этом рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Неймат Халилов.

«С одной стороны, «Зарница» – это соревнование, созданное для подготовки будущих бойцов и выявления наиболее перспективных кадров, имеющих высокий уровень спортивной подготовки, способностей к тактическому мышлению и слаженной работе в команде. С другой стороны, новая «Зарница» – это воспитательное мероприятие, нацеленное, в первую очередь, на развитие патриотизма среди юных граждан нашей страны», — сказал он.

Политолог напомнил, что в этом году «Зарница 2.0» охватила почти 9 тысяч школ по всей России. При этом в команды были отобраны около 800 тысяч ребят, что побило рекорды прошлых лет.

«В проект активно вовлечены ветераны СВО в лице жюри и кураторов, участники программы «Время Героев». Именно они своим примером участия в защите Родины и последующим вовлечением в общественные процессы, способствуют развитию созидательного патриотизма у участников игры. Таким образом, игра создает своеобразный диалог поколений», — сказал Халилов.

Он уточнил, что начиная с шестидесятых годов прошлого века организаторы привносят новые форматы испытаний для участников.

«Так, в этом году уникальным стало то, что участники соревновались как в стрельбе, тактической медицине, саперном деле, так и активно противостояли инструментам когнитивных воин, например, распознавали фейки, работали с БПЛА, соревновались в обеспечении кибербезопасности. Все это разбивает аргументы о том, что «Зарница» – пережиток прошлого. Наоборот, игра является актуальным ответом на современные вызовы, с которыми сталкивается Россия», — подчеркнул эксперт.