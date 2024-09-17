СМИ подсчитали количество пострадавших при взрыве пейджеров в Дамаске

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В результате взрыва пейджера в Дамаске пострадали не менее четырех сторонников ливанского шиитского движения «Хезболлах». Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По данным журналистов, одно из устройств взорвалось в машине, где находились сторонники движения, часть из них обратились за медицинской помощью. Еще несколько бойцов движения пострадали при взрыве в населенном пункте Сейида Зейнаб в провинции Дамаск, но точное число не известно.

Агентство Reuters сообщило, ссылаясь на источники в шиитской милиции, что генеральный секретарь ливанского движения Хасан Насрулла не пострадал.

При этом телекомпания выяснила Al Jazeera выяснила, что во время взрывов в ливанском парламенте был убит сын члена блока «Хезболлы».

Газета The New York Times установила, что ранения также получили два телохранителя посла Ирана в Ливане. Сам дипломат пострадал незначительно.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2800 человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.

В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начало детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее в Иране заявили, что «Хезболла» будет бить вглубь Израиля.