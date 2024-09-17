В Греции загорелся НПЗ

Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода в Агия Теодори на дороге из Аттики в Коринфию, заявили в пожарной службе Греции.

В ведомстве подчеркнули, что для тушения были привлечены наземные и воздушные силы.

По данным ERTNews, пожар произошел на НПЗ компании Motor Oil. Местных жителей призвали покинуть район ЧП. Телеканал утверждает, что пожар тушат 30 пожарных на девяти машинах и три вертолета.

Накануне в Ростехнадзоре заявили, что взрыв газового баллона при ремонте оборудования комплекса первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ стал причиной пожара на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

По информации ведомства, специалисты подрядной организации — ООО «Нефтехимремонт» — осуществляли разборку теплообменника установки с демонтажом пучка.

Комиссия Ростехнадзора, которая расследует обстоятельства и причины аварии, продолжает работу.

Днем 26 августа на Омском НПЗ произошел пожар. Его площадь достигала 1 тыс. квадратных метров. В результате ЧП пострадали семь человек.

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре произошел пожар.