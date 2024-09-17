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Губернатор Подмосковья объяснил возможные ограничения на работу мигрантов

Воробьев: есть сферы, куда лучше не привлекать иностранную рабочую силу

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил возможные введения на ограничения на работу трудовых мигрантов в регионе. Его слова приводит РИА Новости.

«Есть экономика, а есть безопасность, есть сферы, где нам нужна иностранная рабочая сила, а есть те, где лучше без нее», — рассказал глава региона.

По его словам, усиление контроля за мигрантами должно происходить в строительной отрасли и логистике. При этом в медицинской, образовательной сферах и предоставлении соцуслуг для мигрантов необходимо ограничить доступ в трудоустройстве по патентам.

Также Воробьев высказался, что необходимо избегать вовлеченности мигрантов в торговлю алкоголем и табаком, а также в уличный общепит.

Накануне заместитель председателя правительства Подмосковья Наталия Масленкина сообщила, что в регионе планируется ограничить работу мигрантов по патенту в сферах общественного питания, здравоохранения и образования. В настоящее время в Подмосковье установлено 15-процентное ограничение на привлечение иностранцев к работе в розничных магазинах, торгующих спиртными напитками и табаком.

Ранее в российском региона мигрантам запретили работать в сферах обслуживания.

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