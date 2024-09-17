Россиянка отсудила у врачей почти полмиллиона рублей за аборт, после которого родила

Жительница Ростовской области отсудила у врачей 470 тысяч рублей из-за аборта, после которого родился ребенок. Об этом сообщает kp.ru.

Мать двоих детей не планировала рожать третьего, но забеременела. Во время процедуры УЗИ гинеколог, осматривавший женщину, заявил, что плод не развивается и направил пациентку на аборт. Процедуру проводили сотрудники ростовской больницы. Повторное ультразвуковое исследование ей делать не стали.

Через некоторое время россиянка стала плохо себя чувствовать, ей назначили курс антибиотиков. Женщина сделала УЗИ в другой больнице, где выяснилось, что плод не был удален и нормально развивается.

«Специалист мне заявляет, что я беременна! Срок — 14,5 недели. Я не поверила и сказала, что такого быть не может», — рассказала ростовчанка.

На повторный аборт женщина не решилась — срок был слишком большим. Младенец родился в срок и без патологий. Ростовчанка подала на врачей в суд, выиграв 240 тыс. рублей. С такой компенсацией она не согласилась. Во время апелляции ей присудили уже 470 тыс. рублей.

Ранее женщина не знала, что беременна, и родила в палатке во время похода.