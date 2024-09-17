Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Рязани наркоман напал на продавца, который помешал ему ограбить супермаркет

В Рязани мужчина попытался ограбить магазин и напал на продавца с ножом

close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Рязани полицейские задержали местного жителя, который пытался ограбить магазин и напал на продавца с ножом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

В правоохранительные органы обратился сотрудник супермаркета. Мужчина сообщил, что неизвестный, угрожая ножом, отобрал у него пакет с продуктами и напитками, похищенными из магазина.

Выяснилось, что покупатель попытался вынести из магазина продукты, продавец заметил кражу и отобрал украденное. Незнакомец ретировался, но вскоре вернулся с ножом и, угрожая мужчине, отнял у него пакет и скрылся.

Личность грабителя удалось быстро установить, им оказался 32-летний рязанец, судимый за кражу. Злоумышленника задержали, на допросе он признался, что планировал продать украденные продукты и алкоголь, чтобы купить наркотики. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Кызыле студент местного колледжа ночью обокрал магазин, подросток примерил несколько вещей, обнял манекен, выспался и скрылся с места преступления утром. Вора удалось задержать, выяснилось, что он состоит на учете в органах ПДН, в отношении родителей мальчика составлен протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей.

Ранее в Уфе трое подростков украли из сейфа почти миллион рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами