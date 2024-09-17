В Рязани наркоман напал на продавца, который помешал ему ограбить супермаркет

В Рязани полицейские задержали местного жителя, который пытался ограбить магазин и напал на продавца с ножом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

В правоохранительные органы обратился сотрудник супермаркета. Мужчина сообщил, что неизвестный, угрожая ножом, отобрал у него пакет с продуктами и напитками, похищенными из магазина.

Выяснилось, что покупатель попытался вынести из магазина продукты, продавец заметил кражу и отобрал украденное. Незнакомец ретировался, но вскоре вернулся с ножом и, угрожая мужчине, отнял у него пакет и скрылся.

Личность грабителя удалось быстро установить, им оказался 32-летний рязанец, судимый за кражу. Злоумышленника задержали, на допросе он признался, что планировал продать украденные продукты и алкоголь, чтобы купить наркотики. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Кызыле студент местного колледжа ночью обокрал магазин, подросток примерил несколько вещей, обнял манекен, выспался и скрылся с места преступления утром. Вора удалось задержать, выяснилось, что он состоит на учете в органах ПДН, в отношении родителей мальчика составлен протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей.

Ранее в Уфе трое подростков украли из сейфа почти миллион рублей.