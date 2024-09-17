Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Директора «Патриота» выпустили из СИЗО благодаря соглашению со следствием

РИА Новости: директор парка «Патриот» Ахмедов заключил досудебное соглашение

close
Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов заключил досудебное соглашение со следствием, что позволило ему рассчитывать на перевод из СИЗО на домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в следствии.

«Ахмедов заключил досудебное соглашение, это позволило ему рассчитывать на изменение меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест», — сообщил источник.

До этого выпущенному из СИЗО директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову запретили пользоваться интернетом и общаться с фигурантами дела.

В августе текущего года против бывшего замминистра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова возбудили уголовное дело о мошенничестве с подмосковным военно-патриотическим парком «Патриот». Следствие считает Попова организатором преступной группы, в которую в 2021 году вошли Ахмедов и генерал-майор Владимир Шестеров. По версии СК, они похитили из бюджета не менее 30 млн рублей. Ахмедов и Шестеров согласились на досудебные соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. Попову также предложили сделку, но он от нее отказался.

Ранее имущество директора парка «Патриот» арестовали.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами