Директора «Патриота» выпустили из СИЗО благодаря соглашению со следствием

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов заключил досудебное соглашение со следствием, что позволило ему рассчитывать на перевод из СИЗО на домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в следствии.

«Ахмедов заключил досудебное соглашение, это позволило ему рассчитывать на изменение меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест», — сообщил источник.

До этого выпущенному из СИЗО директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову запретили пользоваться интернетом и общаться с фигурантами дела.

В августе текущего года против бывшего замминистра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова возбудили уголовное дело о мошенничестве с подмосковным военно-патриотическим парком «Патриот». Следствие считает Попова организатором преступной группы, в которую в 2021 году вошли Ахмедов и генерал-майор Владимир Шестеров. По версии СК, они похитили из бюджета не менее 30 млн рублей. Ахмедов и Шестеров согласились на досудебные соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. Попову также предложили сделку, но он от нее отказался.

Ранее имущество директора парка «Патриот» арестовали.