Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Четырехлетний ребенок попал в реанимацию, выпав из окна квартиры в Волгограде

В Волгограде ребенок выжил после падения из окна

close
Shutterstock

В Волгограде устанавливаются обстоятельства травмирования четырехлетнего ребенка, мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Инцидент произошел в Тракторозаводском районе города, в медицинское учреждение с множественными травмами был доставлен четырехлетний мальчик. По предварительной информации, ребенок остался без присмотра взрослых, облокотился на москитную сетку и упал с высоты второго этажа.

По данным портала «Блокнот», пострадавший выжил, он находится в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Где в момент происшествия находились родители мальчика, устанавливается.

До этого сообщалось, что в Москве школьница выпала из окна при попытке сделать фото. В момент происшествия взрослых дома не было, в квартире вместе с 13-летней девочкой находилась ее сестра. Прибывшие на место медики спасти ребенка не смогли.

Ранее четырехлетняя девочка попала в реанимацию после падения из окна в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами