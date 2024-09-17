Четырехлетний ребенок попал в реанимацию, выпав из окна квартиры в Волгограде

В Волгограде устанавливаются обстоятельства травмирования четырехлетнего ребенка, мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Инцидент произошел в Тракторозаводском районе города, в медицинское учреждение с множественными травмами был доставлен четырехлетний мальчик. По предварительной информации, ребенок остался без присмотра взрослых, облокотился на москитную сетку и упал с высоты второго этажа.

По данным портала «Блокнот», пострадавший выжил, он находится в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Где в момент происшествия находились родители мальчика, устанавливается.

До этого сообщалось, что в Москве школьница выпала из окна при попытке сделать фото. В момент происшествия взрослых дома не было, в квартире вместе с 13-летней девочкой находилась ее сестра. Прибывшие на место медики спасти ребенка не смогли.

Ранее четырехлетняя девочка попала в реанимацию после падения из окна в Ленобласти.