Россиянин менял газовый котел в доме и получил удар током

В Омской области устанавливаются обстоятельства несчастного случая с местным жителем, мужчина получил удар током, когда решил поменять газовый котел в своем доме. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 54-летний житель поселка Таврическое занимался ремонтом в своем доме. Мужчина решил поменять газовый котел в подвале и проводку к нему, в какой-то момент его ударило током.

Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Златоусте мужчину ударило током, когда он проводил техническое обслуживание линии электропередач. Он получил разряд током в шесть тысяч вольт, после чего повис на страховочном ремне на высоте десяти метров. Мужчина госпитализирован в отделение реанимации.

Ранее рабочего затянуло в пресс на петербургском складе.