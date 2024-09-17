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В Норвегии вырос уровень радиоактивного изотопа цезия

Barents Observer: в Норвегии вырос уровень радиоактивного изотопа цезия-137

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Tanes Ngamsom/Shutterstock/FOTODOM

В Норвегии вырос уровень радиоактивного изотопа цезия-137. Об этом пишет The Independent Barents Observer.

Превышение уровня цезия-137 было зафиксированы в период с 9 по 12 сентября на двух станциях, расположенных у границы с Россией — в Викшефьеле и Сванховде. По словам сотрудника Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности (DSA) Бредо Меллера, оно не представляет угрозы населению.

До этого ученые нашли способ выращивать цветы в радиоактивной почве. Оказалось, что генные модификации могут сделать растения устойчивыми к радиоактивному цезию.

Растения-мутанты с искусственно отключенным регулятором АБК (абсцизовой кислоты) продемонстрировали активный рост корней, несмотря на наличие радиоактивного загрязнителя.

Ранее миграция цезия снизила мощность радиоактивного излучения у АЭС «Фукусима».

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