В Норвегии вырос уровень радиоактивного изотопа цезия-137. Об этом пишет The Independent Barents Observer.

Превышение уровня цезия-137 было зафиксированы в период с 9 по 12 сентября на двух станциях, расположенных у границы с Россией — в Викшефьеле и Сванховде. По словам сотрудника Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности (DSA) Бредо Меллера, оно не представляет угрозы населению.

До этого ученые нашли способ выращивать цветы в радиоактивной почве. Оказалось, что генные модификации могут сделать растения устойчивыми к радиоактивному цезию.

Растения-мутанты с искусственно отключенным регулятором АБК (абсцизовой кислоты) продемонстрировали активный рост корней, несмотря на наличие радиоактивного загрязнителя.

Ранее миграция цезия снизила мощность радиоактивного излучения у АЭС «Фукусима».