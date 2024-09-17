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На московских ярмарках можно будет купить необычные товары

Москвичи смогут купить гибриды фруктов и овощей на ярмарках

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Mos.ru

На Московских ярмарках выходного дня представили гибриды сливы и абрикоса, брокколи и китайской капусты и другие, сообщается на сайте mos.ru.

Одним из наиболее интересных товаров на московских ярмарках стал романеско (родственник цветной капусты и брокколи). При приготовлении этого овоща не возникает капустного запаха.

Еще одним необычным овощем стали брокколини (гибрид брокколи и гайлана), имеющий сладкий вкус. В этом растении содержатся витамины А, С, К и фолиевая кислота.

Среди необычных фруктов выделяется априум (результат скрещивания сливы и абрикоса). Фрукт имеет цитрусовый аромат и апельсиновое послевкусие, а в его плодах содержится клетчатка, кальций, белок, железо и витамины А и С.

Также на ярмарках можно приобрести ялтинский лук, выведенный в 50-х годах XX века. В 2019 фермерам удалось вывести новый сорт «ялтинский плюс». По вкусу он не отличается от оригинала, но может выращиваться в степной зоне.

Всего в Москве работает 56 ярмарок выходного дня. Ярмарочные площадки расположены вблизи жилых комплексов, недалеко от станций метро и остановок общественного транспорта.

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