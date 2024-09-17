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Южноуральские полицейские спасли пожилых грибников, застрявших в лесу

В Южноуральске полицейские спасли пожилую пару грибников, застрявшую в лесу

В Южноуральске спасли пенсионеров-грибников, застрявших в лесу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, пожилая пара на автомобиле отправилась в лес за грибами, однако их машина застряла и вскоре пенсионеры заблудились. Мужчина позвонил в полицию и сообщил об их бедственном положении.

Сотрудники правоохранительных органов выдвинулись на помощь заблудившимся, следуя описаниям, которые по телефону передавал пожилой мужчина. Полицейские больше двух часов разыскивали грибников, подавая сигналы с помощью гудков и фонарей.

Обнаружив пенсионеров, стражи порядка помогли им вытолкать застрявший автомобиль, а затем проводили пожилых россиян до дома. Грибники поблагодарили сотрудников правоохранительных органов за оказанную им помощь.

Ранее житель Подмосковья заблудился во время сбора грибов и увяз в болоте.

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