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По делу о смерти от капельниц арестованы трое человек в Красноярском крае

В Красноярском крае арестованы трое человек по делу о смерти от капельниц

В Красноярском крае арестованы трое человек по делу о смерти от капельниц — медики оказывали незаконные услуги. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

«Предварительно установлено, что фигуранты за денежное вознаграждение оказывали незаконные услуги на дому лицам, страдающим от алкогольной или наркотической зависимости, по выводу из абстинентного синдрома. Для этого вводили им капельным способом растворы, содержащие лекарственные препараты, сильнодействующие и психотропные вещества без проведения диагностических мероприятий», — заявили в Следкоме.

Кроме трех арестованных, еще один человек был отправлен под домашний арест, остальным в качестве меры пресечения был избран запрет определенных действий.

До этого в Красноярском крае полицейские задержали группу медиков, которые оказывали незаконные медицинские услуги, повлекшие за собой летальные исходы.

Ранее в Челябинске скорая два часа не приезжала к российскому школьнику с высокой температурой.

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