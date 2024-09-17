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В Уфе трое подростков украли из сейфа почти миллион рублей

В Башкирии будут судить подростков, укравших из сейфа почти миллион рублей

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Pexels

В Башкирии трое подростков помогли другу ограбить родственника, они украли из сейфа мужчины почти миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным следствия, в июле 2024 года школьники решили ограбить родственника одного из них. Подростки разработали план, распределили роли: один следил за обстановкой, двое других пробрались в квартиру, вскрыли сейф и забрали почти миллион рублей.

Деньги приятели поделили и потратили. Потерпевший обратился с заявлением в полицию, воришек удалось задержать, у подростков изъяты полмиллиона рублей наличными. Материалы расследования уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Кызыле студент местного колледжа ночью обокрал магазин, подросток примерил несколько вещей, обнял манекен, выспался и скрылся с места преступления утром. Вора удалось задержать, выяснилось, что он состоит на учете в органах ПДН, в отношении родителей мальчика составлен протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей.

Ранее на Урале подростки в масках совершили налет на магазин.

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