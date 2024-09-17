Адвокат Алешкин объяснил задержание Пашаева

Адвокат Андрей Алешкин заявил, что задержанный его экс-коллега Эльман Пашаев — осторожный человек, поэтому удивительно, что он попал в данную ситуацию. Слова Алешкина приводит телеканал «360».

По его словам, предприниматель Алексей Блиновский, муж блогера Елены Блиновской, хочет получить снисхождение и, возможно, заключить некую сделку, «поэтому эта история набирает обороты».

Бизнесмена Алексея Блиновского признали потерпевшим в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного против бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Журналисты отмечали, что в ближайшее время предпринимателя доставят в Москву для участия в следственных мероприятиях. По предварительной информации, Пашаев мог убедить Блиновского отправиться на СВО. Не исключено, что бывший адвокат заверил бизнесмена, что этот шаг поможет ему добиться освобождения супруги Елены Блиновской из СИЗО.

17 сентября Следственный комитет РФ задержал бывшего адвоката Эльмана Пашаева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее стало известно, когда Пашаева в последний раз видели на передовой.