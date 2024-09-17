В Москве школьницу ударило током в джакузи

На юго-западе Москвы 13-летняя девочка получила удар током, когда принимала ванну. Об этом сообщает mk.ru.

Девочку без сознания в джакузи нашла мать, вернувшаяся с работы. Женщина заметила, что дочери нет в комнате и ножом вскрыла дверь в ванную. На место была вызвана бригада медиков и полиция, спасти пострадавшую не удалось.

По предварительной информации, школьница принимала ванну, когда произошло короткое замыкание, девочка получила удар током. Известно, что мать и дочь проживали в съемной квартире несколько месяцев. Вероятно, что ответственность за несчастный случай понесет владелец жилья, который был обязан следить за исправностью проводки.

До этого сообщалось, что в Ростовской области девочка получила удар током, когда принимала душ на даче. Инцидент произошел в пригороде города Шахты. 14-летняя школьница гостила на даче у подруги. Девочка пошла в душ на приусадебном участке, во время водных процедур ребенка ударило током, спасти ее не удалось. По предварительной информации, короткое замыкание произошло в водонагревателе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Подмосковье семья попала в реанимацию после взрыва водонагревателя в доме.