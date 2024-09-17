Россиянка придумала двоих детей и получала за них пособия

Жительница ХМАО получала пособия на детей, при этом не имея их. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По версии следствия, женщина из Пыть-Яха передала ответственным органам недостоверную информацию о том, что у нее есть дети, в результате она получала за них деньги.

«Данные социальные выплаты имеют строго целевое назначение, подсудимая получила указанные средства обманом относительно наличия у нее детей. Данные действия образуют состав хищения», – поделились в инстанции.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело. Сама женщина во всем призналась, раскаялась. Помимо этого, она уже возместила ущерб. Все эти условия и состояние здоровья обвиняемой, у которой есть ряд заболеваний, суд учел. Точная сумма, которую «мать» получила за детей, не уточняется.

В результате ее приговорили к девяти месяцам условно, с испытательным сроком на один год.

Ранее женщина придумала три выкидыша, чтобы получить страховку, но получила срок.