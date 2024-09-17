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Россиянин получил штраф за то, что прокатил знакомых на дверях автомобиля

В Челябинске мужчину оштрафовали за то, что катал девушек на дверях машины

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Shutterstock

Сотрудники МВД Челябинска привлекли к ответственности водителя, который прокатил девушек на дверях машины. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

На водителя обратили внимание после того, как в социальные сети видео выложил очевидец произошедшего. На нем заметно, как девушки высунулись в окна автомобиля, и, опираясь на двери, смотрят на дорогу, а водитель тем временем продолжает ехать на скорости.

При этом за пределами салона россиянки находятся по поясницу. Таким образом, по мнению человека, который снимал видео, пассажирки могли выпасть на дорогу и попасть под колеса других участников движения.

Правоохранители проанализировали ролик и в тот же день поймали нарушителя. Ему придется заплатить штраф в размере тысячи рублей.

В Госавтоинспекции также добавили, что девушкам платить не придется, так как ответственность за нарушение лежит на водителе.

Ранее фанат решил залезть в машину группы «Корни» для исполнения желания и попал на видео.

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