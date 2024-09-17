Минобрнауки поддержало идею введения дополнительной части в экзамен для мигрантов

Министерство науки и высшего образования России поддержало идею депутата Государственной думы Сарданы Авксентьевой от партии «Новые люди» о добавлении в экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов устной части. Это следует из ответа министерства на обращение депутата, передает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Минобрнауки России поддерживаются ваши предложения по дополнению экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов устной частью. Вместе с тем в целях реализации данных предложений необходимо внесение изменений в Положение о проведении экзамена, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №824, в соответствии с которым экзамен по русскому языку как иностранному проводится в устной и письменной формах», — говорится в ответе Минобрнауки.

Сардана Авксентьева предложила сделать сложнее экзамен, который мигранты сдают для получения разрешения на работу или патента. Она считает, что экзамен должен включать устную часть, так как умение свободно говорить на русском языке важно для успешной интеграции в общество. Также политик предложила добавить вопросы, касающиеся норм поведения в России и ответственности за преступления.

Ранее Дмитрий Медведев предложил запретить мигрантам привозить в Россию свои семьи.