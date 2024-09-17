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Названы факторы, от которых зависит самооценка человека

Психолог Ханжова: на самооценку влияет адекватное определение сильных сторон

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На самооценку человека способно повлиять адекватное определение сильных сторон собственной психики. Об этом в беседе с РИАМО рассказала психолог, эксперт по типам восприятия информации Александра Ханжова. 70% людей, по ее словам, не могут сделать это самостоятельно.

«Так мы и получаем неуверенных в себе специалистов. Также важно принятие своих слабых сторон. Огромное количество энергии тратится на прокачку способностей, которые заведомо не приведут к успеху. Логичнее и эффективнее потратить силы на развитие настоящих талантов», — сказала психолог.

Она добавила, что самооценка зависит и от ожиданий, которые возлагают на человека родственники. В качестве примера специалист привела семью потомственных хирургов, в которой рождается ребенок, не способный держать в руках скальпель. Высока вероятность того, что у этого человека будут проблемы с самооценкой, заключила Ханжова.

Бизнес-психолог, кандидат наук Екатерина Каталина до этого объяснила, как избавиться от синдрома самозванца. По ее словам, важно осознать, что незнание чего-либо не означает, что человек является дилетантом. Эксперт подчеркнула, что если сотрудник имеет образование, выполняет свою работу и на него можно положиться — это первое свидетельство того, что он не самозванец.

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