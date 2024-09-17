Екатеринбуржец с размаху ударил ребенка в магазине и стал фигурантом дела

Екатеринбуржца подозревают в том, что он избил ребенка в одном из магазинов города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы управления МВД по региону Валерия Горелых.

Россиянина задержали после того, как в СМИ появилось видео, на котором мужчина, размахнувшись, бьет ребенка по голове. О том, получила ли девочка травмы, неизвестно.

Подозреваемым оказался 54-летний местный житель. Известно, что ранее он уже привлекал внимание правоохранителей.

В беседе с правоохранителями мужчина рассказал, что ничего не помнит, так как выпил водки.

«Вероятно, потом он отправился в магазин за дополнительной порцией «огненной воды», где на пути и повстречал ребенка, которого в злобной ярости зачем-то избил», – поделился Горелых.

Россиянин попросил прощения у родителей девочки и подчеркнул, что сам воспитывает двоих детей и не понимает, как смог ударить несовершеннолетнюю.

Екатеринбуржца привлекли к административной ответственности. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Пермском крае мужчина на улице ударил подростка кулаком в лицо и скрылся.