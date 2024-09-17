Заявления об арестованном на Украине сырье «Металлоинвеста» признали недостоверными

Немецкая газета Münchner Merkur по требованию адвокатов российского бизнесмена Алишера Усманова отказалась от своих заявлений со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ) о том, что задержанная в 2022 году партия железной руды «Металлоинвеста» якобы должна была доставляться в Россию контрабандой, имела преступное происхождение и предназначалась для российского ВПК. Об этом сообщает пресс-служба бизнесмена.

Отмечается, что в статье корреспондент Münchner Merkur Клаус Виндль процитировал ложные утверждения СБУ несмотря на то, что «Металлоинвест» официально опроверг заявление украинского ведомства, предупредив, что оно «намеренно вводит в заблуждение партнеров компании и представителей СМИ».

В результате досудебного соглашения холдинг Münchener Zeitungs-Verlag фактически признал утверждения в статье недостоверными, удалил ее и подписал заявление о прекращении противоправных действий. При этом ранее ряд других содержащих клеветнические сведения статей за авторством того же журналиста были также удалены или скорректированы по требованию адвокатов Усманова.

Как отметил адвокат Йоахим Штайнхёфель, представляющий интересы Усманова в области медиа-права, среди большого количества случаев исправления недостоверных публикаций в СМИ посредством направления предупреждений о принятии ответных мер и получения судебных запретов на распространение ложной информации, текст, который был удален, безусловно, занимает позорное первое место.

«Эта статья стала постыдным примером попирания журналистской этики ради публикации материала в духе «теории заговора», который вписывался бы в популярный нарратив: «богатый россиянин – значит виновный». Прискорбно, когда газета практически выставляет себя на посмешище, утверждая очевидную чушь, как, например, заявляя, что «Металлоинвест» мог поставлять свою продукцию на Украину, чтобы затем нелегально переправлять ее обратно в Россию. Ни один профессиональный журналист не стал бы публиковать подобные сказки», — добавил он.

Адвокаты Усманова уточнили, что Виндль уже не в первый раз становится объектом претензий с их стороны. По их словам, его материалы уже несколько раз корректировались или удалялись как с сайта Münchener Merkur, так и с других ресурсов, включая телерепортаж на телеканале RTL.

«Этот журналист словно специально переходил границы этики, закона и здравого смысла, чтобы его правили и удаляли. Редкое упорство, достойное лучшего применения», — охарактеризовал «Газете.Ru» Виндля источник, знакомый с диффамационными процессами Усманова.

Удаленная статья о железной руде также была уже шестым по счету удаленным или скорректированным по требованию представителей Усманова материалом самой газеты Münchner Merkur.

Напомним, в феврале 2022 года Киев заблокировал экспортную отправку железорудного сырья «Металлоинвеста» для покупателей за рубежом. Как сообщали в компании, грузы следовали транзитом в порт через территорию Украины по действующим контрактам европейским и азиатским потребителям, но были арестованы без законных оснований. В декабре того же года СБУ распространила заявление о якобы хранении железной руды, принадлежащей «Металлоинвесту», на «подпольных складах» и намерениях по ее вывозу на территорию России.

Как сообщает Reuters, 19 сентября в украинском суде начнутся слушания по июльскому иску Министерства юстиции о конфискации находящихся на Украине активов, которые принадлежат акционерам холдинга USM. По данным агентства, два источника, близких к компании, заявили, что «Металлоинвест» намерен отстаивать свои права как в украинских судах, так и на международном уровне, в том числе посредством подачи иска против Украины. Один из источников также отметил, что повестка в суд будет ждать и любого потенциального покупателя руды.