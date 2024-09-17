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В старейшей петербургской гимназии обрушился потолок

Во Второй Санкт-Петербургской гимназии во время обеда обрушился потолок

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В столовой Второй Санкт-Петербургской гимназии, возведенной в XIX веке по указу императора Александра I, обрушился потолок. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел во время обеденного перерыва. Ученики рассказали, что заметили, как с потолка начали сыпаться части плитки: некоторые из них упали на столы, а другие — на пол. В итоге обед был прерван, а учеников эвакуировали.

Отмечается, что директор учебного заведения не стала комментировать случившееся в разговоре с «Фонтанкой».

Подробности и причина инцидента уточняются.

Вторая Санкт-Петербургская гимназия является старейшей гимназией в России, ее основали в 1805 году. Признана памятником регионального значения.

Также сегодня сообщалось о происшествии в школе №3 города Суровикино Волгоградской области, где с потолка обрушилась штукатурка. Рядом находилась восьмиклассница, которую задело обломками. После инцидента ее увезли в больницу.

Ранее сообщалось об обрушении перекрытий в жилом доме в Перми.

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