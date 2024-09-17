Пассажир метро в Москве сделал мужчине замечание и был жестоко избит

В Москве недовольный замечанием мужчина избил пассажира метро. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, конфликт между москвичами произошел в поезде, где они длительное время спорили. Позже пассажиры оказались на платформе станции метро «Юго-Восточная», там между ними началась драка. Причиной произошедшего стало замечание пострадавшего.

«Конфликт между оппонентами закончился в межстанционном переходе, где злоумышленник нанес несколько ударов кулаком, а затем ногой в область лица потерпевшего, после чего скрылся в толпе», – поделились в ведомстве.

В результате мужчине понадобилась помощь медиков. Специалисты направили его в больницу, где врачи сделали все необходимое, сейчас жизни пассажира ничто не угрожает.

Правоохранители оперативно установили личность нападавшего. Им оказался 21-летний безработный из Подмосковья. Его задержали в Котельниках.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о побоях, фигуранту избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

До этого в Петербурге лысые подростки стреляли по прохожему из-за замечания об их внешнем виде.