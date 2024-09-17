RTVI расширил вещание в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке

Телеканал RTVI теперь доступен на всей территории Европы, островах Средиземного моря, а также в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Добиться этого удалось благодаря запуску вещания на спутнике Hotbird 13. Зрители увидят новости России, Европы, стран СНГ, США, Израиля и Центральной Азии, информационные и развлекательные передачи, а также получат доступ к архивному контенту – в том числе, к популярным фильмам, уточняет канал.

Запуск вещания на спутнике Hotbird 13 стал важным этапом развития сети вещания, отметил CEO группы медиакомпаний RTVI Дмитрий Сурьянинов. Это один из крупнейших спутниковых операторов, благодаря подключению к которому канал будет доступен русскоязычным зрителям в ключевых регионах, подчеркнул он.

«Новая модель вещания не только укрепит позиции RTVI на международном медиарынке, но и создаст дополнительные возможности для коммерческого роста», — добавил Сурьянинов.

Вещание с Hotbird 13 позволит увеличить аудиторию канала в Европе до 7 млн человек. Кроме того, появятся новые зрители на Ближнем Востоке и в других регионах, что станет трамплином для сотрудничества с новыми партнерами и рекламодателями.

В Госдуме ранее объяснили важность наличия у России своего спутникового интернета.