Российские врачи помогли сестрам, сломавшим шейки бедра с разницей в несколько минут

Травматологи больницы имени В.В. Вересаева помогли встать на ноги двум сестрам, сломавшим шейки бедра с разницей в несколько минут. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Две сестры, 78 и 85 лет, ночью поступили по скорой помощи в больницу с острой болью в ногах. Травму они получили дома из-за падения. Сначала в темноте споткнулась одна пожилая женщина. Вторая поспешила ей на помощь, тоже оступилась и упала. Несколько часов младшая сестра пыталась открыть щеколду на двери и дотянуться до телефона. Попытки увенчались успехом. Скорая приехала в течение нескольких минут, сестры были доставлены в больницу.

Рентгенограммы показали перелом шейки бедра — одну из наиболее распространенных травм у людей пожилого возраста. У младшей сестры была также сломана рука.

«Пациенток быстро подготовили к хирургическому вмешательству, и каждой была выполнена операция эндопротезирования — замены тазобедренного сустава. В пожилом возрасте проводится именно тотальная замена сустава, а не остеосинтез, как у более молодых. Такие переломы должны быть прооперированы как можно скорее, поскольку у пожилых людей высок риск осложнений из-за ограничения подвижности. В Москве такие хирургические вмешательства проводятся в течение 48-72 часов с момента получения травмы. Доступность операций важна не только для того, чтобы жители города могли оставаться активными в любом возрасте. Это важно для их самочувствия и для качества жизни в целом», — отметил заведующий травматологическим отделением Владимир Шилин.

Сейчас сестры уже встали на ноги и проходят курс восстановления. В этом им помогает команда реабилитологов. Вскоре они будут выписаны из больницы и смогут вернуться к своей обычной жизни.

Ранее российские врачи спасли ребенка, сломавшего позвоночник во время приступа эпилепсии.